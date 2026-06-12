Yalova'nın Çınarcık ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çınarcık'ta operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 677 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çınarcık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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