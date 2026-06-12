Çınarcık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Çınarcık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

12.06.2026 10:42
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çınarcık'ta operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 677 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Çınarcık, Yalova, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çınarcık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşegül Koç Ayşegül Koç:
    uyuşturucu operasyonlarında tutuklamaya gidilmesi güvenlik açısından doğru bir yaklaşım fakat bu tür operasyonların sıklığı arttırılması ve daha geniş kapsamlı hale getirilmesi de gerekli 0 0 Yanıtla
  • Abdulkadir Aksoy Abdulkadir Aksoy:
    yine uyuşturucu trafiği devam ediyo böyle operasyonlar bi işe yaramıyo ki 0 0 Yanıtla
  • Nizamettin Güneş Nizamettin Güneş:
    bu tür operasyonlar çok önemli ve güvenliğimiz için gerekli bir çalışma olmuş devletimiz bu konuda duyarlı davranıyor memnuniyet duymak lazım böyle haberleri duyunca ümit vardır insan içinde 0 0 Yanıtla
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