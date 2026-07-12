Çınarcık'taki gaz kokusunun kaynağı tanker gemisi çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi ile Koruköy arasında hissedilen yoğun gaz kokusu ihbarları üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, kokunun Çınarcık açıklarında demirli bulunan bir tanker gemisinden kaynaklandığını belirledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne Çınarcık ile Koruköy arasında yoğun gaz kokusu hissedildiği yönünde yapılan ihbarların ardından AFAD Arama ve Kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Karada yapılan ilk incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Rüzgarın etkisiyle yayılan kokunun Çınarcık açıklarında demirli bulunan bir tankerden geldiğinin değerlendirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile koordineli şekilde denizde inceleme gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde gaz kokusunun kaynağının söz konusu tanker olduğu tespit edildi. Gemi yetkililerinden alınan bilgiye göre, geminin TÜPRAŞ'tan yük alımı öncesinde kargo tanklarında yürütülen "gas free" (gazdan arındırma) işlemi kapsamında havalandırma yapıldığı, hissedilen kokunun da bu rutin işlemden kaynaklandığı bildirildi.

Yetkililer, olayda çevre ve halk sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini kaydetti.