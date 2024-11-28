Çınarlı Hıyaban: Doğanın Güzelliği - Son Dakika
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Çınarlı Hıyaban: Doğanın Güzelliği

Yalova'daki 100 yıllık çınar ağaçlarıyla dolu Çınarlı Hıyaban, her mevsim benzersiz manzaralar sunuyor.

28.11.2024 00:46
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Ata yadigarı Çınarlı Hıyaban her mevsim ayrı güzel

YALOVA - Yalova'da her biri yaklaşık 100 yıllık ağaçlardan oluşan Çınarlı Hıyaban'dan geçen turistler, doğal tünel içinden ilerleyerek kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesine ulaşıyor.

İstanbul Dolmabahçe Sarayı önünde başlayan Çınarlı Hıyaban, Yalova'nın Termal ilçesinde son buluyor. İstanbul'dan vapurla ayrılarak deniz seyahati sonrası yolun Yalova'daki devamı, kent merkezinde iskeleden başlayıp Gazipaşa Caddesi'ni takiben kaplıca kapısına kadar ulaşıyor. Atatürk'ün talimatıyla 1930 yılında dikilen çınarlar, özellikle her mevsim yolcularına ayrı güzellikler sunuyor. İlkbahar ve yaz aylarında yeşil örtüye bürünen yol, sonbahar renkleriyle de ayrı bir güzellik sunuyor. Hıyaban, sürücülere keyifli bir yol deneyimi yaşatıyor.

12 bin 350 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki hıyabanda, korunma altına alınan "anıt ağaç" statüsünde 2 bin 250 çınar yer alıyor. Yol güzergahındaki çınarların arası 10 metre olmasına rağmen, çapraz dikim şekli nedeniyle her 5 metrede bir çınar ağacı bulunuyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Termal, Yalova, Çınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çınarlı Hıyaban: Doğanın Güzelliği - Son Dakika

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