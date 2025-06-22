Cinayet Zanlısı Tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eski eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'i öldürüp, saklandığı adreste yakalanan şüpheli Abdulah Uyan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İhsan YILMAZ/SİLVAN, (Diyarbakır),