Çine Akçaova Mahallesi'ne su temini arttırılıyor

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(AYDIN) - Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren ASKİ ekipleri, 2014'ten bu yana mahallede üç sondaj kuyusu açtı, 30'un üzerinde kaynak suyu bakım çalışması gerçekleştirdi. ASKİ tarafından Akçaova Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni terfi içme suyu deposu ve ara terfi merkezi ile mahalleye temin edilen su miktarı yüzde 50 daha arttırılarak günlük su miktarı 3 bin metreküpe çıkartılmış olacak.

Akçaova Mahallesi Muhtarı İbrahim Baysal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "Hayvancılığın yoğun olduğu bir mahalle. ASKİ şimdi yeni bir tane daha depo yapıyor, artık sıkıntımız olmayacak. Hayvancılık çok, iklim şartları ortada. Bizim suyumuz aşağıdan, Eskiçine'den geliyor. Mesafe uzaktı ama ASKİ şimdi daha da kısalttı. Bir buçuk kat daha fazla su gelecek. Bundan sonra sıkıntı yaşamayacağız. Özlem Başkan'ıma tekrar teşekkür ederim" dedi.