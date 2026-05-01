Çine Belediye Başkanı Kıvrak, 1 Mayıs'ta Görevi Başındakı Personeli Yalnız Bırakmadı

(AYDIN) -Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla görevlerinin başında bulunan belediye personeli ziyaret etti, emekleri için teşekkür etti.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, önce Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası'nda görevli personeli ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine İtfaiye Amirliği ile Mezarlık ve Defin İşleri biriminde çalışan görevlileri ziyaret etti. Kıvrak, özveriyle çalışan personelle bir araya gelerek emekleri için teşekkür etti.

Ziyaret sırasında çalışanlarla sohbet eden Başkan Kıvrak, emeğin ve alın terinin en yüce değer olduğunu vurgulayarak, her zaman emekçinin yanında olduklarını ifade etti.

Kıvrak, "Emek veren, alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Çine'mize değer katan her bir emeği önemsiyor, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.