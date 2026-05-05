Çine Belediye Başkanı Kıvrak Duyurdu: Sarıoğlu Mahallesi'ne Kitap Kafe ve Kadınlar Kahvesi Kazandırılacak

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Sarıoğlu Mahallesi'nde sosyal yaşamı güçlendirecek bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Fen İşleri Müdürlüğümüze gerekli talimatları verdik. Planlamalar yapılıyor. Kitap Kafe ve Kadınlar Kahvesi ile birlikte park alanında da kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirerek mahallemize modern ve güvenli bir sosyal yaşam alanı kazandıracağız" dedi.

Kıvrak, "Daha önce iki Kitap Kafe ve bir Kadınlar Kahvesi'ni hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Özellikle gençlerimizin ders çalışabileceği, kadınlarımızın güvenle vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturmayı önemsiyoruz. Sarıoğlu Mahallemizde de bu ihtiyacı görerek gerekli adımları attık. Söz verdik, yine tutuyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze gerekli talimatları verdik. Planlamalar yapılıyor. Kitap Kafe ve Kadınlar Kahvesi ile birlikte park alanında da kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirerek mahallemize modern ve güvenli bir sosyal yaşam alanı kazandıracağız" diye konuştu.

Mahallelerden gelen talepleri yerinde dinleyerek çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Kıvrak, "Belediyeciliği masa başında değil, sahada yapıyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını biliyor, buna göre projeler üretiyoruz. Sarıoğlu Mahallemize şimdiden hayırlı olsun. Her şey Çine'miz için" ifadelerini kullandı.