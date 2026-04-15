Çine Belediye Başkanı Kıvrak, İlçede Görev Yapan Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika
Çine Belediye Başkanı Kıvrak, İlçede Görev Yapan Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

15.04.2026 09:36  Güncelleme: 10:20
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, mahalle muhtarlarıyla düzenlediği akşam yemeğinde, iş birliği ve hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, düzenlenen akşam yemeğinde, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Programa katılan muhtarlara teşekkür eden Kıvrak, uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Akşam yemeği programına, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Çavdar, İlhan İri, Metin Karadağ, Mustafa Demir, Semra Eroğlu ve Ramazan Kılışçı, Çine Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Pala, dernek yönetimi ve muhtarları katıldı.

Buluşmada, mahallelerin ihtiyaçları, talepler ve planlanan çalışmalar ele alındı; karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Mehmet Kıvrak, muhtarlarla uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, mahallelere yönelik hizmetlerin artarak süreceğini ifade etti. Başkan Kıvrak, programa katılan tüm muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Pala ise kendilerini bir araya getiren Başkan Mehmet Kıvrak'a teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde Çine'ye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Çine Belediye Başkanı Kıvrak, İlçede Görev Yapan Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Çine Belediye Başkanı Kıvrak, İlçede Görev Yapan Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika
Advertisement
