Çine Belediye Başkanı Kıvrak, Çalışmaları Sahada Takip Ediyor

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçe genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek sahadaki süreci yakından takip etti; vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kıvrak, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek süreci sahadan takip etmeyi sürdürüyor. Dün Sarıoğlu Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaları inceleyen Kıvrak, bugün de Soğancılar Mahallesi'nde yapılacak çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların ilerleyişini değerlendiren Kıvrak, sahadaki süreci yakından izledi.

Ziyaret kapsamında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Kıvrak, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. İlçenin her mahallesine eşit ve etkin hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Kıvrak, planlanan çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.