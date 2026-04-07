Çine Belediye Başkanı Kıvrak, Şiddetli Yağışın Ardından Sahaya İndi

07.04.2026 14:04  Güncelleme: 15:16
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçede etkili olan şiddetli yağışın ardından süreci yönetmek ve vatandaşların yanında olmak için sahaya indi. Kıvrak, dün gece boyunca sürdürdüğü incelemelerine bugün Evciler Mahallesi’nde devam etti.

Başkan Kıvrak, şiddetli yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye ekiplerinin müdahale planını bizzat yönetti. Yaşanan olumsuzlukların vatandaşlara daha fazla mağduriyet yaşatmaması için belediyenin tüm teknik birimlerini stratejik noktalara yönlendiren Kıvrak, saha personelinden anlık bilgi alarak çalışmaları koordine etti.

Güne Evciler Mahallesi'nde devam eden Kıvrak, burada Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Mahalle Muhtarı Hidayet Şahin ile birlikte incelemelerde bulundu.

Mağduriyet yaşayan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Kıvrak, Muhtar Hidayet Şahin ile mahallenin ihtiyaçlarını konuştu.

"Mazeret üretmiyor sorumluluk alıyoruz"

Hemşehrilerine seslenen Kıvrak, "Dün akşamdan beri halkımızın yaşadığı sıkıntılara hızla neşter vurmak için sahadayız. ASKİ ile koordineli çalışarak sorunlara çözüm arıyoruz. Biz mazeret üretmiyor, sorumluluk alıyoruz. Ekiplerimizi vatandaşımızın mağduriyetini gidermek adına seferber ettik. Çine Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla sahada olmaya, hemşehrilerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
