Çine Belediye Başkanı Kıvrak'tan Ramazan Bayramı Mesajı

(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Hep birlikte daha güzel, daha güçlü bir Çine için çalışmaya ve üretmeye devam

edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kıvrak mesajında şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı geride bırakırken, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, kardeşliğimizi güçlendiren, dayanışmayı artıran, sevgi ve saygıyı büyüten özel günlerdir. Bu güzel günlerde,

sevdiklerimizi, büyüklerimizi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadan, bayramın manevi havasını hep birlikte yaşayalım.

Çine Belediyesi olarak bizler, herkesin eşit hizmet aldığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, adil ve huzurlu bir dünya, dayanışma içinde olmaktan, hakkaniyetle hareket etmekten geçer. Çine'mizin her köşesinde bu birlik ruhunu yaşatmaya kararlıyız.

Bu bayramda da sevgiyle kucaklaşmaya, hoşgörüyü büyütmeye ve ortak değerlerimizi güçlendirmeye devam edelim. Birlik ve beraberlik içinde

olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Hep birlikte daha güzel, daha güçlü bir Çine için çalışmaya ve üretmeye devam

edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Bayramın, geleceğe dair umutlarımızı yeşertmesi temennisiyle, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."