Çine Belediye Başkanı Kıvrak'tan Bayramlaşma Programı

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programlarında vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

Bayramlaşma programı kapsamında ilk olarak Çine Belediyesi Hizmet Binası'nda hemşehrileriyle buluşan Kıvrak, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti, çocuklara harçlık verdi. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade eden Kıvrak, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramlaşma programına katılan vatandaşlara teşekkür eden Kıvrak, "Bayramın bereketini ve mutluluğunu hep birlikte paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kıvrak daha sonra CHP Çine İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programda CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, parti yönetimi ve partililer de yer aldı. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bayram süresince vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Kıvrak, "Birlik ve dayanışma içerisinde nice bayramlara sağlıkla ve huzurla ulaşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.