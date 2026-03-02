Çine Belediye Başkanı Kıvrak: "1 Mart Muhasebeciler Günü'nü ve 1-7 Mart Muhasebe Haftası'nı Kutluyorum"

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Adaletli, şeffaf ve güçlü bir ekonomik yapı için büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm muhasebeci ve mali müşavirlerimizin 1 Mart Muhasebeciler Günü'nü ve 1-7 Mart Muhasebe Haftası'nı gönülden kutluyorum" dedi.

Kıvrak, 1 Mart Muhasebeciler Günü ve 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kıvrak mesajında, şunları kaydetti:

"Toplumun ekonomik yapısının sağlam temeller üzerinde yükselmesinde büyük emeği bulunan muhasebeci ve mali müşavirlerimiz, güven ve şeffaflığın tesis edilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Ekonomik hayatın görünmeyen kahramanları olan meslek mensuplarımız, özverili çalışmalarıyla kamu ve özel sektör arasında güçlü bir köprü oluşturmaktadır. Adaletli, şeffaf ve güçlü bir ekonomik yapı için büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm muhasebeci ve mali müşavirlerimizin 1 Mart Muhasebeciler Günü'nü ve 1-7 Mart Muhasebe Haftası'nı gönülden kutluyor, verdikleri kıymetli emekler için teşekkür ediyorum. Kendilerine sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum."