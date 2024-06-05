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(AYDIN)- Çine Belediyesi, Altınabat Mahallesi'ne yeni düğün alanı kazandırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut ve Belediye Meclis Üyesi Ulaş Urhan ile Altınabat Mahallesi'nde yapımı tamamlanan düğün alanında incelemelerde bulundu. Kıvrak, inceleme sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Vatandaşlar, belediye ekibine çalışmaları için teşekkür etti.

Başkan Kıvrak, "Vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermek, mahallelerimizin eksiklerini hızla gidermek öncelikli çalışmalarımızdan. Altınabat Mahallesi'ne kazandırdığımız yeni düğün alanımız vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.