Çine Belediyesi'nden Sosyal Hizmetler

(AYDIN)- Çine Belediyesi, yaşlılara ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerini artırarak sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Çine Belediyesi, Başkan Mehmet Kıvrak yönetiminde sosyal belediyecilik çalışmalarına devam ediyor. Hizmetler kapsamında hareket kabiliyeti kısıtlı yaşlılar için evde berber hizmeti sunuluyor. Hijyen standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilen hizmetle, yaşlı vatandaşların kişisel bakımları kendi evlerinde titizlikle yapılıyor. Ayrıca 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara, Topçam Madran Doğal Kaynak Suyu ücretsiz olarak kapıya kadar ulaştırılıyor.

Vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kıvrak, "Çine'de sosyal belediyeciliği sadece sözde değil, bizzat hayatın içinde yaşatıyoruz. Bizim görevimiz sadece temel belediyecilik hizmeti değil; vatandaşımızın gönlüne girmek, dertlerine derman olmaktır. İhtiyaç sahibi her bir ailemizin sofrasında, her bir büyüğümüzün duasında yer almayı en büyük kazanç sayıyoruz. Çünkü biz şuna yürekten inanıyoruz: Dayanışma varsa, umut vardır. Her zaman ve her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmaya, Çine'yi bir büyük aile gibi kucaklamaya devam edeceğiz" diye konuştu.