Çine Belediyesi, Araç Filosunu Yeni Tır ile Güçlendirdi

(AYDIN)- Çine Belediyesi, öz kaynaklarıyla satın aldığı yeni TIR'ı araç filosuna kattı. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Daha önce olduğu gibi bugün de belediyemizin kendi bütçesiyle yeni bir aracı filomuza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çine'mize hayırlı olsun" dedi.

Çine Belediyesi, öz kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak hayata geçirdiği yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Daha önce filosuna kendi bütçesiyle yeni araçlar kazandıran belediye, bu kez de TIR'ı filoya dahil etti. Belediye bütçesinden karşılanan yatırımla araç filosuna dahil edilen TIR'ın, belediye hizmetlerinde kullanılacağı ve hizmet kapasitesine katkı sağlayacağı belirtildi.

YATIRIM ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Kıvrak, belediye kaynaklarının Çine halkının emaneti olduğuna dikkat çekerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin imkanlarını en doğru şekilde değerlendiriyor, tasarruf anlayışıyla hareket ediyoruz. Hemşehrilerimizin bize emanet ettiği kaynakları yine hemşehrilerimize hizmet olarak geri kazandırıyoruz. Daha önce olduğu gibi bugün de belediyemizin kendi bütçesiyle yeni bir aracı filomuza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çine'mize hayırlı olsun" dedi.

Kıvrak, belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen yatırımların ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirterek, vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve güçlü hizmet sunmak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.