Çine Belediyesi, Araç Filosunu Yeni Tır ile Güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çine Belediyesi, Araç Filosunu Yeni Tır ile Güçlendirdi

17.07.2026 14:00  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çine Belediyesi, kendi bütçesiyle yeni bir TIR satın alarak araç filosuna kattı. Başkan Kıvrak, kaynakların halkın emaneti olduğunu ve hizmete dönüştüğünü belirtti.

(AYDIN)- Çine Belediyesi, öz kaynaklarıyla satın aldığı yeni TIR'ı araç filosuna kattı. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Daha önce olduğu gibi bugün de belediyemizin kendi bütçesiyle yeni bir aracı filomuza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çine'mize hayırlı olsun" dedi.

Çine Belediyesi, öz kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak hayata geçirdiği yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Daha önce filosuna kendi bütçesiyle yeni araçlar kazandıran belediye, bu kez de TIR'ı filoya dahil etti. Belediye bütçesinden karşılanan yatırımla araç filosuna dahil edilen TIR'ın, belediye hizmetlerinde kullanılacağı ve hizmet kapasitesine katkı sağlayacağı belirtildi.

YATIRIM ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Kıvrak, belediye kaynaklarının Çine halkının emaneti olduğuna dikkat çekerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin imkanlarını en doğru şekilde değerlendiriyor, tasarruf anlayışıyla hareket ediyoruz. Hemşehrilerimizin bize emanet ettiği kaynakları yine hemşehrilerimize hizmet olarak geri kazandırıyoruz. Daha önce olduğu gibi bugün de belediyemizin kendi bütçesiyle yeni bir aracı filomuza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çine'mize hayırlı olsun" dedi.

Kıvrak, belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen yatırımların ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirterek, vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve güçlü hizmet sunmak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çine Belediyesi, Araç Filosunu Yeni Tır ile Güçlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar
Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin’de meydanlara yerleştirildi Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Beşiktaş’ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
14:19
Zarar öyle böyle değil Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 14:48:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Çine Belediyesi, Araç Filosunu Yeni Tır ile Güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.