Çine Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çine Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Denetimi

02.03.2026 16:14  Güncelleme: 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı süresince ekmek ve pide üreten işletmeleri denetliyor. Hijyen, gramaj, fiyat tarifeleri ve kullanılan malzemeler inceleniyor. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, denetimlerin sağlık ve kalite açısından önemli olduğunu vurguladı.

(AYDIN) - Çine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla ilçede ekmek ve pide üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çine Belediyesi'nin ilçe genelindeki fırınlarda ramazan denetimleri devam ediyor. Gerçekleştirilen kontroller kapsamında işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların durumu, pide ve ekmek gramajları, satış fiyat tarifeleri ile kullanılan malzeme ve hammaddeler inceleniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan ayında sofralarımızın vazgeçilmezi olan ekmek ve pidelerin hem sağlıklı hem de belirlenen standartlara uygun şekilde üretilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Hemşehrilerimizin hakkını ve sağlığını korumak adına denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıvrak, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Mehmet Kıvrak, Belediye, Ekonomi, Güncel, Kalite, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çine Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama

18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 18:39:53. #7.12#
SON DAKİKA: Çine Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.