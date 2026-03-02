Çine Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Denetimi

(AYDIN) - Çine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla ilçede ekmek ve pide üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çine Belediyesi'nin ilçe genelindeki fırınlarda ramazan denetimleri devam ediyor. Gerçekleştirilen kontroller kapsamında işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların durumu, pide ve ekmek gramajları, satış fiyat tarifeleri ile kullanılan malzeme ve hammaddeler inceleniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan ayında sofralarımızın vazgeçilmezi olan ekmek ve pidelerin hem sağlıklı hem de belirlenen standartlara uygun şekilde üretilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Hemşehrilerimizin hakkını ve sağlığını korumak adına denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıvrak, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.