Çine Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası'nda Hasat Sezonu Değerlendirildi

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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Topçam Madran Zeytinyağı Fabrikası ziyaretinde üreticilerle bir araya gelerek, hasat sezonunu değerlendirdi.

Çine Belediyesi tarafından üreticilere fayda sağlamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete açılan Topçam Madran Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytin sıkım işlemlerinin başlamasıyla birlikte üreticiler zeytinlerini sıktırmak için fabrikaya gelmeye başladı.

Fabrikayı ziyaret eden Başkan Kıvrak da sezonu değerlendirdi. İlçenin en önemli değerlerinden zeytine ve zeytin üreticisine sonuna kadar sahip çıkacaklarını yineleyen Başkan Kıvrak, "Yeni sezon öncesi halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için hazırlıklarımızı yaptık. Fabrikamız halkımızın hizmetinde. Bu sene de üreticimizin yanındayız. Tüm halkımızı uygun fiyata kaliteli hizmet alabilecekleri fabrikamıza bekliyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum" diye konuştu.