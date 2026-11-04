Çine'de altyapısı tamamlanan noktalarda yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Çine'de altyapısı tamamlanan noktalarda yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

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Çine\'de altyapısı tamamlanan noktalarda yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
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Çine Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Şehit Jandarma Üsteğmen Hüseyin Uzunova Caddesi'nde ise üstyapı düzenlemesine altyapı sürecinin tamamlanmasının ardından başlanacak.

(AYDIN) - Çine Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Şehit Jandarma Üsteğmen Hüseyin Uzunova Caddesi'nde ise üstyapı düzenlemesine altyapı sürecinin tamamlanmasının ardından başlanacak.

Çine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 47. Sokak ve çevresinde altyapı çalışmaları tamamlanan alanlarda yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bölgede AYDEM ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları ise henüz tamamlanmadı. Belediye ekipleri, altyapısı tamamlanan noktalarda yol düzenlemelerini gerçekleştirirken diğer alanlarda ilgili kurumların çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.

ALTYAPI TAMAMLANAN NOKTALARDA YOLLAR YENİLENİYOR

Belediyeden yapılan açıklamada, altyapı çalışmaları devam eden noktalarda yolların yeniden kazılmasının ve kamu kaynaklarının gereksiz yere harcanmasının önüne geçilmesi amacıyla kalıcı üstyapı düzenlemelerinin altyapı çalışmalarının ardından gerçekleştirileceği belirtildi. Öte yandan, Şehit Jandarma Üsteğmen Hüseyin Uzunova Caddesi'nde de AYDEM tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının devam ettiği, çalışmaların tamamlanmasının ardından caddede yol yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi.

Bölgede yapılması gereken çalışmalarla ilgili kurumlara gerekli resmi yazıların iletildiği belirtilirken, sürecin kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet MahallesiJandarmaGüncelSon Dakika

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