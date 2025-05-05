Çine'de Modernleşme Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Çine'de Modernleşme Çalışmaları Başlatıldı

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçede modernleşme amaçlı yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek sosyal yatırımların önemine vurgu yaptı. Önümüzdeki dönem farklı mahallelerde benzer projelerin hayata geçirileceği belirtildi.

05.05.2025 18:38  Güncelleme: 20:52
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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçede modernleşme hedefi doğrultusunda başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Kıvrak, "Bu projeleri sadece üstyapı çalışmaları olarak değil, aynı zamanda halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak sosyal yatırımlar olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı mahallelerimizde sırasıyla benzer çalışmaları başlatacağız" dedi.

Başkan Kıvrak, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor. Hamitabat Mahallesi 200 Sokak'taki yol ve çevre düzenlemelerini teknik ekiple birlikte değerlendiren Kıvrak, esnafla da bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

"Günlük yaşamı kolaylaştıracak sosyal yatırımlar olarak görüyoruz"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kıvrak, "Bu projeleri sadece üstyapı çalışmaları olarak değil, aynı zamanda halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak sosyal yatırımlar olarak görüyoruz. Kent estetiğinden ulaşım düzenine kadar her alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Değişim kolay değil ama birlikte aşacağız. Hepinize destekleriniz ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Farklı mahallelerimizde sırasıyla benzer çalışmaları başlatacağız"

Hamitabat Mahallesi'ndeki çalışmaların ardından sırada Kapalı Pazaryeri ve çevresi olduğunu belirten Kıvrak, bu bölge için de detaylı bir yenileme planı hazırladıklarını söyledi. Düzenlemelerin hem ekonomik canlılık sağlayacağını hem de kullanım kolaylığını artıracağını belirten Kıvrak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sözümüzün arkasındayız. Çine'yi daha estetik, daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çalışmalarımız şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürüteceğiz. Önümüzdeki dönemde farklı mahallelerimizde sırasıyla benzer çalışmaları başlatacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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