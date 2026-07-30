Çine\'de Orman Yangını Çıktı

AYDIN'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çine'nin Kavşit mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz, su tankeri ve orman işçisi sevk edildi. Alevlere helikopter ve uçaklarla müdahale ediliyor.