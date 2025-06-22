Çine'de Temizlik İşçisi Kamyondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonetinden düşerek ağır yaralanan temizlik işçisi, 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahraman Mahallesi 289 Sokak'ta, Çine Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Hasan Dok (46), 11 Haziran'da seyir halindeki çöp kamyonetinden düşerek ağır yaralanmıştı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dok, yapılan müdahalelere rağmen 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay

M.Y. yönetimindeki çöp toplama kamyoneti seyir halindeyken, aracın arkasındaki temizlik işçisi Hasan Dok dengesini kaybederek yere düşmüştü.

Dok, önce Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Sürücü M.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.