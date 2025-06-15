Çine\'de Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

AYDIN'ın Çine ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 4 hektar zeytinlik zarar gördü.

Çine ilçesi Böcek Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz ve 2 helikopter sevk edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saate kontrol altına alındı. Yangında, 4 hektar zeytinlik zarar gördü.

Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.