Çine'de Zeytinyağı Fabrikası Sezonu Açtı - Son Dakika
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Çine'de Zeytinyağı Fabrikası Sezonu Açtı

Çine\'de Zeytinyağı Fabrikası Sezonu Açtı

Çine Belediyesi, zeytin üreticilerine destek olmak amacıyla Topçam Madran Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytin sıkım işlemlerine başladı. Başkan Kıvrak, üreticilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

27.11.2024 17:19  Güncelleme: 18:07
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(AYDIN)- Çine Belediyesi tarafından üreticilere fayda sağlamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete açılan 'Topçam Madran Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytin sıkım işlemleri başladı. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "İlçemizin en önemli değerlerinden biri olan zeytine ve zeytin üreticimize sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde ilk sıralarda yer alan Çine'de zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada sıkım işlemleri de başladı. 2016 yılında faaliyete başlayan Topçam Madran Zeytinyağı Fabrikası'nda günlük 60 ton sıcak ve soğuk zeytin sıkım kapasitesi bulunuyor. Sezon boyunca hizmet verecek fabrika, işlerinde uzman ekipler tarafından tam kapsamlı zeytin sıkım işlemi gerçekleştirecek.

"Tüm hizmetlerimiz üreticilerimiz ve Çine halkımız için"

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, fabrikayı ziyaret ederek yeni sezon hazırlıklarını yerinde inceledi. Başkan Kıvrak, "Üreticilerimize fayda sağlamak adına belediye olarak kar amacı gütmeyen zeytinyağı fabrikamız yenilenen ekipmanlarıyla üreticilerimizin hizmetinde. İlçemizin en önemli değerlerinden biri olan zeytine ve zeytin üreticimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Fabrikamız yeni sezona hazır. Tüm halkımızı bekliyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Çine'ye hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm hizmetlerimiz üreticilerimiz ve Çine halkımız için" diye konuştu.

Üreticilere bereketli bir sezon geçirmelerini dileyen Başkan Kıvrak, zeytinyağı fabrikasının halka hizmet için kurulduğunu, vatandaşların zeytinlerini gönül rahatlığıyla sıktırabileceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çine'de Zeytinyağı Fabrikası Sezonu Açtı - Son Dakika

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