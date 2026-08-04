Çine'deki Orman Yangınına İki Gözaltı - Son Dakika
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Çine'deki Orman Yangınına İki Gözaltı

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Aydın Valisi, Çine'deki orman yangınına dair 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Aydın Valisi Osman Varol, Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Varol, valilikte temmuz ayındaki asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

İl genelindeki asayiş, narkotik, terör, siber, trafik ve göçmen kaçakçılığı konusunda jandarma ve polisin yaptığı çalışmaları anlatan Varol, ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

Varol, gazetecilerin Çine'deki orman yangınına ilişkin sorusu üzerine "Bu konuda bir adli süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından. Adli bir süreç olduğu için detaylarını sonradan aktarma imkanımız olacak." diye konuştu.

Yangınla ilgili iki bilirkişi raporu olduğunu anlatan Varol, "Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem. Ama büyük bir ihmal de var." dedi.

Kaynak: AA

Aydın Valiliği, Güncel, Çine, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çine'deki Orman Yangınına İki Gözaltı - Son Dakika

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