Çinghay'da 5,3 büyüklüğünde deprem oldu, Yüşu'da 10 kilometre derinlikte kaydedildi - Son Dakika
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Çinghay'da 5,3 büyüklüğünde deprem oldu, Yüşu'da 10 kilometre derinlikte kaydedildi

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Çinghay eyaletinde akşam saatlerinde 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. CENC'e göre merkez üssü Yüşu Tibet Özerk İli olan sarsıntı 10 kilometre derinlikte meydana geldi, can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde merkez üssü Çinghay eyaletinin Yüşu Tibet Özerk İli olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA
ÇinghayDepremGüncelTibetDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çinghay'da 5,3 büyüklüğünde deprem oldu, Yüşu'da 10 kilometre derinlikte kaydedildi - Son Dakika
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