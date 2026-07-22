Cinlerin Düğünü Toronto'da!

Yönetmen Ferit Karahan'ın yeni filmi "Cinlerin Düğünü", dünya prömiyerini yapacağı Toronto Film Festivali'nin Ana Yarışma Bölümü'ne seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle çekilen film, Anadolu'nun uzak bir köyünde kız kardeşlerinin düğünü vesilesiyle yıllar sonra bir araya gelen dört kardeşin hikayesini konu alıyor.

Güçlü hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da dikkati çeken filmin başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt paylaşıyor. Kadroda ayrıca Evliya Aykan, Tuba Ünsal, Baki Davrak, Erol Babaoğlu, Kubilay Çamlıdağ, Mine Çayıroğlu, Hakan Salınmış, Barış Hacıhan, Gürhan Altundaşar, Deniz Barut ve Hasibe Eren rol aldı.

Ferit Karahan Films, Arya Yapım, Royal Pictures ve Maya Films ortak yapımı olan filmde yapımcılığı Ferit Karahan, Kanat Doğramacı, Berkin Kaya ve Gülistan Acet Karahan üstlendi.

Filmin görüntü yönetmenliğini Serdar Özdemir, sanat yönetmenliğini Selin Girgin yaptı.