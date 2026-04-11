Çinli Akademisyen: Türkiye Orta Doğu Savaş Dengelerinde Kral Yapıcı Rol Üstleniyor

Çinli akademisyen Jiang Xueqin, Türkiye'nin Orta Doğu'daki savaş dengelerinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Jiang, Türkiye'nin savaşın seyrini değiştirebilecek tek ülke olduğunu savunarak, herkesin ABD, İran, İsrail, Rusya ve Suudi Arabistan'ı izlediğini ancak bu savaşın gidişatını tek bir kararla değiştirebilecek ülkenin stratejik konumu güçlü olan Türkiye olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin savaşta taraf tutmaktan ziyade karmaşık stratejiler izlediğini belirten Jiang, bu yaklaşımın Türkiye'yi savaşın gerçek kral yapıcısı haline getirdiğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yer alması, Boğazları kontrol etmesi, İran ve vekil güçlerinin faaliyet gösterdiği Irak ve Suriye ile komşu olması ve NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması gibi stratejik avantajlarına dikkat çekti.

Jiang, Türkiye'yi İran savaşında perde arkasındaki etkili bir oyuncu haline getiren dört önemli faktör olduğunu açıkladı. Bunlar arasında İncirlik Hava Üssü'nün Türkiye'nin stratejik gücünü artırması, Türk boğazları üzerindeki kontrolüyle Rus donanmasına etkisi, Kürt meselesinde ABD için oluşturduğu diplomatik sorunlar ve ABD ile İran arasında arabuluculuk yapabilme yeteneği yer alıyor.

Son olarak Jiang, Türkiye'nin stratejik avantajlarıyla bölgede etkisini artırma ve büyük bir güç olarak tanınma talebinde bulunduğunu belirterek, savaşı Türkiye'nin bitirmeyeceğini ama süreci şekillendireceğini, herkesin Ankara üzerinden konuşmak zorunda kalacağını vurguladı.