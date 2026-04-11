Çinli Akademisyen: Türkiye Orta Doğu Savaş Dengelerinde Kral Yapıcı Rol Üstleniyor - Son Dakika
11.04.2026 20:59
Jiang Xueqin, Türkiye'nin Orta Doğu'daki savaş dengelerinde kritik bir konuma sahip olduğunu, savaşın gidişatını tek bir kararla değiştirebileceğini vurguladı. Türkiye'nin karmaşık stratejileri ve stratejik avantajları ile bölgede etkisini artırma taleplerini de dile getirdi.

Çinli akademisyen Jiang Xueqin, Türkiye'nin Orta Doğu'daki savaş dengelerinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Jiang, Türkiye'nin savaşın seyrini değiştirebilecek tek ülke olduğunu savunarak, herkesin ABD, İran, İsrail, Rusya ve Suudi Arabistan'ı izlediğini ancak bu savaşın gidişatını tek bir kararla değiştirebilecek ülkenin stratejik konumu güçlü olan Türkiye olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin savaşta taraf tutmaktan ziyade karmaşık stratejiler izlediğini belirten Jiang, bu yaklaşımın Türkiye'yi savaşın gerçek kral yapıcısı haline getirdiğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yer alması, Boğazları kontrol etmesi, İran ve vekil güçlerinin faaliyet gösterdiği Irak ve Suriye ile komşu olması ve NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması gibi stratejik avantajlarına dikkat çekti.

Jiang, Türkiye'yi İran savaşında perde arkasındaki etkili bir oyuncu haline getiren dört önemli faktör olduğunu açıkladı. Bunlar arasında İncirlik Hava Üssü'nün Türkiye'nin stratejik gücünü artırması, Türk boğazları üzerindeki kontrolüyle Rus donanmasına etkisi, Kürt meselesinde ABD için oluşturduğu diplomatik sorunlar ve ABD ile İran arasında arabuluculuk yapabilme yeteneği yer alıyor.

Son olarak Jiang, Türkiye'nin stratejik avantajlarıyla bölgede etkisini artırma ve büyük bir güç olarak tanınma talebinde bulunduğunu belirterek, savaşı Türkiye'nin bitirmeyeceğini ama süreci şekillendireceğini, herkesin Ankara üzerinden konuşmak zorunda kalacağını vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
