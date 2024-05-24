Çinli araştırmacılar, robotik eller için düşük sıcaklıklarda çalışabilen elektronik deri geliştirdi - Son Dakika
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Çinli araştırmacılar, robotik eller için düşük sıcaklıklarda çalışabilen elektronik deri geliştirdi

Çin'in Tianjin Üniversitesi'nden araştırmacılar, eksi 78 santigrat dereceye kadar düşük sıcaklıklarda çalışabilen yeni bir elektronik deri türü geliştirdi. Bu yenilik, kutup keşifleri için büyük bir kolaylık sağlayacak. Elektronik deri, kendi kendini onarabilme özelliğine sahip olup, kutup robotlarının dokunsal geri bildirim sağlamasını ve kutup ortamlarını keşfetme yeteneklerini artırması bekleniyor. Araştırmacılar, bu yeni teknolojinin kutuptaki bilimsel araştırmalar ve diğer alanlarda geniş uygulama olanakları sunacağını belirtti.

24.05.2024 14:10
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TİANJİN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Tianjin Üniversitesi'nden araştırmacılar, robotik eller için eksi 78 santigrat dereceye kadar düşük aşırı soğuk ortamlarda çalışabilen yeni bir elektronik deri türü geliştirdi. Bu yenilik, ülkenin kutup keşifleri için büyük bir kolaylık anlamına geliyor.

Elektronik deriyle ilgili makale Journal of the American Chemical Society'de yayımlandı. Tianjin Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi Okulu'ndaki araştırma ekibinin başındaki Zhang Lei ve Yang Jing'e göre, son derece esneyebilen ve hassas olan e-deri, kendi kendini onarabilme özelliğine de sahip.

Ultra düşük sıcaklığa dayanıklı elektronik derinin, kutup robotlarına dokunsal geri bildirim sağlayarak kutup ortamlarını keşfetme yeteneklerini artırmaları bekleniyor.

Yang, Perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ekibin daha 2020 yılında tüm hava koşullarında kendi kendini onarabilen elektronik deriyi geliştirdiğini ve yeni versiyonun kapsamlı şekilde güncellendiğini söyledi.

Araştırmacılara göre, yeni elektronik deri bir robotun avucunun etrafına sarılabiliyor, basıncı hassas bir şekilde algılayabiliyor ve eksi 78 santigrat derecelik aşırı soğuk koşullar altında nesnelerin şekli ile belirli sembolleri tanıyabiliyor.

Ayrıca, kendi kendini onarabilen e-deri, aşırı soğuk koşullarda hasar gördükten sonra bile iletim kabiliyetini tamamen geri kazanılabilme yetisine sahip. Bu da onu kutuptaki bilimsel araştırma görevleri için kullanılabilir hale getiriyor.

Yang, "Bu yeni başarının Çin'in kutuptaki bilimsel araştırmaları ile diğer araştırma alanlarında daha geniş uygulama olanaklarını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli araştırmacılar, robotik eller için düşük sıcaklıklarda çalışabilen elektronik deri geliştirdi - Son Dakika

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