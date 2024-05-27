Çinli Arkeologlar Orta Asya\'da 70\'ten Fazla Kazı Gerçekleştirdi

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ÇEKİM TARİHİ: 25 Mayıs 2024

1. Arkeolojik kazı alanlarından çeşitli görüntüler

Çin'de bulunan Northwest Üniversitesi'nin Orta Asya arkeoloji ekibi, 2009 yılından bu yana Orta Asya ülkeleriyle işbirliği içinde 70'ten fazla arkeolojik kazı gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Sazagan Harabeleri ve Rabat Harabeleri gibi önemli alanlarda kazılar gerçekleştirilirken, Yuezhi ve Kangju gibi antik dönem halklarına ait önemli kültürel kalıntılar da tespit edildi.

Kazı bulguları, antik İpek Yolu tarihinin aydınlatılması için deneysel kanıt ve bilimsel dayanak sağlarken, antik İpek Yolu üzerindeki tarihi alanların restorasyonu için de önemli çalışmalar yürütüldü.

"2023 itibarıyla arkeolojik çalışmalarımız beş Orta Asya ülkesini kapsıyor. Yerel arkeoloji kurumlarıyla yakın işbirliği kurarak dikkate değer arkeolojik çalışmalar yürüttük. Çinli araştırmacılar olarak, kurduğumuz işbirlikleri sayesinde Doğu ve Batı kültürlerinin aynı dönemde geliştirdikleri farklı kalkınma yollarını anlamamızı sağlayacak karşılaştırmalı materyaller elde ettik. Yeni arkeolojik bulgular, Orta Asya ülkelerinden gelen araştırmacıların kendi kültürlerini daha iyi tanımalarına olanak sağladı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.(XHTV)