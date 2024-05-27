Çinli Arkeologlar Orta Asya'da 70'ten Fazla Kazı Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çinli Arkeologlar Orta Asya'da 70'ten Fazla Kazı Gerçekleştirdi

Çinli Arkeologlar Orta Asya\'da 70\'ten Fazla Kazı Gerçekleştirdi

Çin'de bulunan Northwest Üniversitesi'nin Orta Asya arkeoloji ekibi, 2009 yılından bu yana Orta Asya ülkeleriyle işbirliği içinde 70'ten fazla arkeolojik kazı gerçekleştirdi. Kazılar sonucunda antik İpek Yolu tarihi hakkında deneysel kanıtlar ve bilimsel dayanaklar elde edilirken, tarihi alanların restorasyonu için de çalışmalar yapıldı. Çinli araştırmacılar, işbirlikleri sayesinde Doğu ve Batı kültürlerinin farklı kalkınma yollarını anlamalarını sağlayacak materyaller elde etti.

27.05.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 25 Mayıs 2024

1. Arkeolojik kazı alanlarından çeşitli görüntüler

Çin'de bulunan Northwest Üniversitesi'nin Orta Asya arkeoloji ekibi, 2009 yılından bu yana Orta Asya ülkeleriyle işbirliği içinde 70'ten fazla arkeolojik kazı gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Sazagan Harabeleri ve Rabat Harabeleri gibi önemli alanlarda kazılar gerçekleştirilirken, Yuezhi ve Kangju gibi antik dönem halklarına ait önemli kültürel kalıntılar da tespit edildi.

Kazı bulguları, antik İpek Yolu tarihinin aydınlatılması için deneysel kanıt ve bilimsel dayanak sağlarken, antik İpek Yolu üzerindeki tarihi alanların restorasyonu için de önemli çalışmalar yürütüldü.

"2023 itibarıyla arkeolojik çalışmalarımız beş Orta Asya ülkesini kapsıyor. Yerel arkeoloji kurumlarıyla yakın işbirliği kurarak dikkate değer arkeolojik çalışmalar yürüttük. Çinli araştırmacılar olarak, kurduğumuz işbirlikleri sayesinde Doğu ve Batı kültürlerinin aynı dönemde geliştirdikleri farklı kalkınma yollarını anlamamızı sağlayacak karşılaştırmalı materyaller elde ettik. Yeni arkeolojik bulgular, Orta Asya ülkelerinden gelen araştırmacıların kendi kültürlerini daha iyi tanımalarına olanak sağladı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

İpek Yolu, Arkeoloji, Orta Asya, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Arkeologlar Orta Asya'da 70'ten Fazla Kazı Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
17:09 “Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm“ deyip taksiciye saldırdı "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyip taksiciye saldırdı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 19:23:51. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli Arkeologlar Orta Asya'da 70'ten Fazla Kazı Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement