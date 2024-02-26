Çinli astronot Tang Hongbo, en uzun süre uzay uçuşu rekorunu kırdı - Son Dakika
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Çinli astronot Tang Hongbo, en uzun süre uzay uçuşu rekorunu kırdı

Çinli astronot Tang Hongbo, en uzun süre uzay uçuşu rekorunu kırdı

Çin'in uzay istasyonunda mürettebat üyesi olan Tang Hongbo, 215 gün boyunca yörüngede kalarak en uzun süre uzay uçuşu yapan Çinli astronot oldu. Tang, daha önce 92 günlük bir görevi tamamlamıştı.

26.02.2024 17:04
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BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonunda mürettebat üyesi olan Tang Hongbo, Pazartesi günü itibarıyla yörüngede toplam 215 gün geçirerek en uzun süre uzay uçuşu yapan Çinli astronot oldu.

Tang, 26 Ekim 2023 tarihinde Tang Shengjie ve Jiang Xinlin ile birlikte Shenzhou-17 uzay gemisiyle uzaya gönderilmişti.

Tang, 2021 yılında Shenzhou-12 uzay gemisiyle 92 günlük insanlı görevi de tamamlamıştı.

Ülkenin uzay görevlerinde yer alan 20 Çinli astronottan Jing Haipeng ve Chen Dong da yörüngede 200 günden fazla kalmıştı.

Kaynak: Xinhua

Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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