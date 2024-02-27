Çinli bilim insanları Antarktika\'da buzulaltı gölünde sondaj yapmayı planlıyor

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SHANGHAİ, 27 Şubat (Xinhua) -- Çinli bilimsel keşif ekibi, Antarktika'da buz katmanının 3.600 metre derinliğinde gömülü bir buzulaltı gölünde sondaj yapmayı planlıyor.

Çin Kutup Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olan Jiang Su tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in 2022 yılında isimlendirdiği Qilin Buzulaltı Gölü, Doğu Antarktika'daki iç buz tabakasında yer alan Prenses Elizabeth Toprakları'nda, Çin'in Taishan istasyonuna 120 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Çin, buzulaltı gölünde bilimsel sondaj yapmak için erken aşama hazırlıklarının bir kısmını başlattı. Devam eden 40. Antarktika keşif görevi esnasında, keşif ekibi üyeleri göl alanına ilk kez girerek sondaj yapılacak sahaların seçimi için incelemelerde bulundu.

Jiang, "Antarktika'da şimdiye kadar keşfedilen ikinci en büyük buzulaltı gölü olan Qilin Gölü, dış dünyadan izole şekilde en az 3 milyon yıllık bir gelişim tarihine sahip olduğundan, buzulaltı göllerini ve buzulaltı yaşamı keşfetmek için ideal bir yer" dedi.

Araştırmacı, sondajın ne zaman yapılacağına ilişkin kesin tarih vermedi.

Bilimsel sondaj, buzulaltı göllerinden fiziksel örnekler alabilmenin tek yolu. ABD, İngiltere ve Rusya 2012 yılından bu yana Antarktika'daki üç diğer buzulaltı gölünde sondaj çalışmaları yürüterek örnekler topladı.