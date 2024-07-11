Çinli Bilim İnsanları Yeni Bir Vampir Kalamar Türü Keşfetti

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BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, dünyada bilinen ikinci vampir kalamar türü olan yeni bir vampir kalamar türü (Vampyroteuthis infernalis) tespit etti.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Güney Çin Denizi Okyanus Bilimi Enstitüsü'nden araştırmacılar, Eylül 2016'da Güney Çin Denizi'nde 800 ila 1.000 metre arasında değişen derinliklerde Vampyroteuthis infernalis (V. infernalis) benzeri bir örnek toplamıştı.

Araştırma ekibi, söz konusu örnek ile V. infernalis arasında morfolojik ve filogenetik analiz gerçekleştirdi. Analizlere göre keşfedilen yeni vampir kalamar türü ile Vampyroteuthis infernalis arasında belirgin farklar gözlendi.

Yeni tür "Vampyroteuthis pseudoinfernalis Qiu, Liu & Huang, yeni tür" olarak adlandırıldı. Çalışma, Zoological Systematics dergisinde çevrimiçi olarak yayımlandı.

Çalışmanın baş yazarı Qiu Dajun, V. infernalis türünün ilk olarak 1903 yılında Alman deniz biyoloğu Carl Chun tarafından tanımlandığını ve tipik olarak oksijen yoğunluğunun düşük olduğu ılıman ve tropikal Pasifik, Hint ve Atlantik okyanuslarında 600 ila 900 metre arasındaki derinliklerde yaşadığını belirtti.