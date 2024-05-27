Çinli elektrikli araç üreticisi NIO, Hollanda\'da ikinci merkezini açtı

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ÇEKİM TARİHİ: 23 Mayıs 2024

1. Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi NIO'nun Hollanda'da açtığı ikinci NIO merkezinin açılışından çeşitli görüntüler

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi NIO, Hollanda'daki ikinci NIO merkezini Perşembe günü Amsterdam'da açtı.

NIO'nun kurucusu Li Bin, Xinhua'ya verdiği özel röportajda enerji dönüşümünde Çin ve Avrupa arasındaki işbirliği fırsatlarının rekabetten çok daha ağır bastığını söyledi.

"Enerji dönüşümü açısından, Çin ve Avrupa arasındaki işbirliği fırsatları aslında rekabetten çok daha ağır basıyor. Avrupa Ar-Ge, malzeme teknolojisi ve uygulama açısından pek çok yenilikçi uygulamaya sahipken, Çin tedarik zinciri ve üretim maliyetlerinde çok güçlü bir avantaja sahip.

Avrupa ve Çin el ele verebilirse bunun küresel enerji dönüşümü, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıyacağına inanıyorum. Yani bu işbirliği, farklı güçlerin birbirini tamamlaması anlamına geliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor. (XHTV)