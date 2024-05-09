Çinli eski siyasi danışmana rüşvet suçundan ertelemeli idam cezası

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SHİJİAZHUANG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin eski üst düzey siyasi danışmanlarından Sun Yuanliang, Perşembe günü rüşvet suçundan iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Chengde Orta Halk Mahkemesi, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Liaoning Eyalet Komitesi'nin eski Başkan Yardımcısı olan Sun'un 1997-2022 yıllarında üstlendiği çeşitli görevlerde yetkisini kötüye kullanarak araziye el koyma, banka kredileri ve çalışanları terfi ettirme ile ilgili meselelerde kişi ve kuruluşlara yardımcı olduğunu tespit etti.

Sun'un söz konusu kişi ve kuruluşlardan 159 milyon yuan (yaklaşık 22.39 milyon ABD doları) değerinde para ve değerli eşyayı zorla aldığı ve kabul ettiği belirtildi.

Mahkeme ayrıca, Sun'un 2018-2022 yıllarında nüfuzunu kullanarak, ticari faaliyetler ve medeni hukuk davalarında başkalarına haksız menfaat sağladığını ve bunun karşılığında 28,16 milyon yuan değerinde para ve hediye aldığını ortaya çıkardı.

Mahkeme, Sun'un siyasi haklarından ömür boyu mahrum bırakılmasına ve tüm şahsi mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.