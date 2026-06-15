Çinli Gençler Bilim ve Teknolojide Aktif - Son Dakika
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Çinli Gençler Bilim ve Teknolojide Aktif

Çinli Gençler Bilim ve Teknolojide Aktif
15.06.2026 16:54
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Çin'deki gençler, havacılık ve yapay zeka gibi alanlarda inovasyon ve araştırmalara katkı sağlıyor.

WUHAN, 15 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Enstitüsü'nün yayımladığı son raporda, bilimsel ve teknolojik modernleşme hedeflerini ilerletme çalışmalarının devam ettiği Çin'de gençlerin, havacılık, uzay, derin deniz keşifleri ve yapay zeka gibi en son teknolojilerin kullanıldığı alanlarda aktif olarak yer aldığı belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu olan enstitünün pazartesi günü yayımladığı "Yeni Dönemde Sergiledikleri Azimle Küresel Olarak Katkı Sağlayan Çinli Gençler" başlıklı raporda, bilimsel ve teknolojik modernleşmenin, Çin'in modernleşme sürecinin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekiliyor. Küresel bilimsel ve teknolojik devrimde ve endüstriyel dönüşümde yaşanan yeni dalganın giderek güçlendiği günümüzde, yapay zeka, havacılık teknolojisi, biyotıp ve yeni enerji gibi alanlardaki rekabetin de giderek arttığı ifade ediliyor.

Raporda, Çin'in hem bilim ve teknolojide yüksek düzeyde kendine güvenmek ve kendini güçlendirmek hem de büyük imalat ülkesinden akıllı imalat alanında güçlü bir ülkeye dönüşmek üzere genç neslin yenilikçi potansiyeli ve yaratıcılığından yararlanması gerektiği vurgulanıyor.

Rapora göre, havacılık ve uzay çalışmaları kapsamında birçok genç araştırmacı, uzay istasyonu inşası için gerekli temel sistemlerin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarında görev aldı. Derin deniz keşifleri alanında ise genç teknisyenler, Çin'in derin deniz insanlı denizaltı araştırma aracı Jiaolong'un Ar-Ge ekibinde önemli rol oynadı. Gençlerin liderlik ettiği birden çok yapay zeka startup'ı da algoritmalar ve büyük yapay zeka modellerinde atılımlara imza attı.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin, her yıl bilim ve mühendislik alanında üniversitelerden mezun olan üç milyondan fazla öğrenciyle bilimsel ve teknolojik inovasyona yönelik insan kaynağını istikrarlı şekilde güçlendiriyor.

Raporda, "Sanayide sahada potansiyellerini ortaya çıkaran bu gençler, 'mühendis olmanın avantajını' somut bir 'inovasyon avantajına' dönüştürüyor ve Çin'in modernleşme sürecinde güçlü bir itici güç haline geliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Bilim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Gençler Bilim ve Teknolojide Aktif - Son Dakika

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