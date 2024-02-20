Çinli Havayolu Şirketleri Singapur Havacılık Fuarı\'nda Uçak Siparişi İmzaladı

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SİNGAPUR, 20 Şubat (Xinhua) -- Çinli iki hava hizmeti şirketi, Salı günü başlayan Singapur Havacılık Fuarı'nda 40 adet C919 ve 16 adet ARJ21 uçağı siparişi için anlaşma imzaladı.

Tibet Havayolları ve Çin Ticari Uçak Ltd. Şirketi (COMAC), 40 adet C919 plato varyantı ve 10 adet ARJ21 plato varyantı siparişi için imza attı.

Henan Sivil Havacılık Geliştirme ve Yatırım Grubu, ARJ21 yangın söndürme jeti, ARJ21 tıbbi hizmet jeti ve ARJ21 acil durum yönetim jeti dahil olmak üzere 6 adet ARJ21 türevi model için COMAC ile anlaşma imzaladı.

C919 plato varyantı, yüksek rakımlı bölgelerdeki ulaşım gereksinimlerini karşılamak üzere kısaltılmış bir gövdeye ve yüksek irtifa modifikasyonlarına sahip. COMAC'a göre 140-160 koltuk kapasitesi bulunan bu modelin kalkış ve iniş kabiliyeti Çin'deki tüm yüksek irtifalı havaalanları için uygun.

ARJ21 plato varyantının maksimum kalkış ve iniş irtifası ise 14.500 feet. COMAC, bu modelin Çin'deki yüksek irtifalı havaalanlarının çoğuna uygun olduğunu belirtti.