Çinli Hutchison Ports liderliğindeki konsorsiyum, Mısır'da yeni bir konteyner terminali geliştirecek - Son Dakika
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Çinli Hutchison Ports liderliğindeki konsorsiyum, Mısır'da yeni bir konteyner terminali geliştirecek

Mısırlı bir yetkili, Çinli Hutchison Ports liderliğindeki uluslararası bir konsorsiyum tarafından Kızıldeniz'deki Ain Sokhna limanında geliştirilen yeni büyük konteyner terminalinin 2025 yılına kadar faaliyete geçeceğini açıkladı. Terminal, Mısır'ın en büyük terminali olacak ve 400 metreye kadar olan gemileri barındırma kapasitesine sahip olacak. Mısır Ulaştırma Bakanlığı, projeden elde edilecek gelirin 30 yıllık süre boyunca yaklaşık 5 milyar ABD dolarına ulaşacağını tahmin ediyor.

01.06.2024 11:52
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AIN SOKHNA, 1 Haziran (Xinhua) -- Mısırlı bir yetkili, Çinli Hutchison Ports liderliğindeki uluslararası bir konsorsiyum tarafından Kızıldeniz'deki Ain Sokhna limanında geliştirilen yeni büyük konteyner terminalinin 2025 yılına kadar faaliyete geçeceğini açıkladı.

Liman geliştirme projesinin yöneticisi Mohamed Khalil Perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, 2.600 metre uzunluğunda ve toplam 1,6 milyon metrekarelik bir alanı kaplayacak olan terminalin tamamlandığında Mısır'ın en büyük terminali olacağını söyledi. Terminal, uzunluğu 400 metreye kadar olan gemileri barındırma kapasitesine sahip olacak.

Khalil, "Terminal, Mısırlı şirketler tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ocak ayında uluslararası konsorsiyuma teslim edildi" dedi.

Khalil'e göre Çinli Hutchison Ports, Çin devletine ait COSCO Gemicilik ve Fransız denizcilik şirketi CMA CGM'den oluşan konsorsiyum, Ain Sokhna limanında büyük vinçlerin kurulumu ve idari binaların inşası da dahil olmak üzere kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Khalil, ilk geminin 2025 yılında teslim alınmasının beklendiğini belirtti.

"Hutchison ve COSCO gibi uluslararası şirketlerle ortaklıklar kurmamız önemli" diyen Mısırlı yönetici, "Mısır'ın stratejik konumu bu büyük şirketlerin çıkarlarına hizmet ediyor. Biz de onların uzmanlığından faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı

Mısır Ulaştırma Bakanlığı'na göre, Mısır ve konsorsiyum Mart 2023'te İskenderiye'nin kuzeyindeki Ain Sokhna limanı ve Dekheila limanındaki konteyner terminallerini geliştirmek ve işletmek üzere iki anlaşma imzaladı. Bakanlık bu projelerden elde edilecek doğrudan gelirlerin 30 yıllık sözleşme süresi boyunca yaklaşık 5 milyar ABD dolarına ulaşacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Xinhua

ulaştırma bakanlığı, Mısır, Denizcilik, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Hutchison Ports liderliğindeki konsorsiyum, Mısır'da yeni bir konteyner terminali geliştirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Hutchison Ports liderliğindeki konsorsiyum, Mısır'da yeni bir konteyner terminali geliştirecek - Son Dakika
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