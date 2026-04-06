Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Huanhuan Yın, eşinin yaşantısından etkilenip Müslüman oldu.
İlçede esnaflık yapan Şenol İler'in Müslüman olmaya karar veren eşi Huanhuan Yın için İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.
İlçe Müftüsü Şükrü Safa ve şahitlerin katıldığı merasim, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda, Huanhuan'a İslam'ın temel inanç esasları hakkında bilgilendirme yapıldı ve ihtida sürecine dair açıklamalarda bulunuldu.
Ardından Huanhuan, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Son Dakika › Güncel › Çinli Kadın Müslüman Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?