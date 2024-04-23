Çinli milletvekilleri atom enerjisi sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek için yasa taslağını görüşmeye başladı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çinli milletvekilleri atom enerjisi sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan atom enerjisi yasa taslağını görüşmeye başladı.
Taslak, Salı günü ilk mütalaa için Çin'in ulusal yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin devam etmekte olan oturumuna sunuldu.
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