 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çinli Minyatür Usta Zhou Xinxing'in İnanılmaz İşleri - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Minyatür Usta Zhou Xinxing'in İnanılmaz İşleri

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yaşayan minyatür ustası Zhou Xinxing, çok küçük nesneler üzerine oyma yapıyor. Zhou, bir saç teli üzerine bile yazı yazabiliyor. Sanatını yıllar içinde pirinç, kağıt yelpaze, mühür ve mektuplara da taşıyan Zhou, inanılmaz işler ortaya koyuyor.

Çinli Minyatür Usta Zhou Xinxing\'in İnanılmaz İşleri
24.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 18:02
Abone Ol

ÇEKİM TARİHİ: 21 Ocak 2024

1. ANONS (İngilizce): HU CHENHUAN, Xinhua muhabiri

2. Oymaların çeşitli görüntüleri

4. Oymaların çeşitli görüntüleri

ANONS (İngilizce): HU CHENHUAN, Xinhua muhabiri:

"Herkese merhaba. Bu gördüğünüz, üzerine sekiz tane panda silueti oyulmuş bir pirinç tanesi. O kadar küçük ki, görmek için büyüteç kullanmak gerekiyor."

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yaşayan minyatür ustası Zhou Xinxing, çok küçük nesneler üzerine oyma yapıyor.

Zhou, bir saç teli üzerine bile yazı yazabiliyor.

"Saç üzerine yazı yazma işine ilk başladığımda, 100 denemeden ancak birinde başarılı oluyordum. O yüzden her gün çalışmaya devam ettim. Küçük bir hata bütün işi berbat edebilir. Başarı oranı çok düşüktü."

Zhou, sanatını yıllar içinde pirinç, kağıt yelpaze, mühür ve mektuplara da taşımış.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanchang kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Minyatür Usta Zhou Xinxing'in İnanılmaz İşleri - Son Dakika


19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:05:24. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli Minyatür Usta Zhou Xinxing'in İnanılmaz İşleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement