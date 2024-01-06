Çinli otomobil üreticisi JAC Grubu, sodyum iyon bataryalı yeni enerjili aracını teslim etti

HEFEİ, 6 Ocak (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi JAC Grubu, Çin'in sodyum iyon batarya içeren ilk seri üretim yeni enerjili aracının teslimini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Şirketin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Yiwei markası altında çıkarılan model, HiNa Batarya Teknolojisi tarafından tedarik edilen sodyum iyon silindir yakıt hücreleriyle donatıldı. Aracın 23,2 kilovat-saat kapasiteye sahip batarya paketi, 230 kilometreye kadar bir sürüş menzili sağlıyor.

JAC Grubu Teknoloji Amiri Liu Shulong, lityum iyon bataryalarla karşılaştırıldığında sodyum iyon bataryaların, bol hammadde rezervi, mükemmel düşük sıcaklık performansı, daha yüksek iletkenlik, daha hızlı şarj performansı, daha yüksek enerji yoğunluğu potansiyeli ve daha güvenli ulaşım gibi avantajları olduğunu söyledi.

JAC Grubu Başmühendis Yardımcısı Xia Shunli, grubun bu yılın ikinci yarısında Yiwei markasıyla 300 kilometre menzile sahip sodyum iyon bataryalı bir araç çıkarmayı planladığını kaydetti.