 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çinli otomobil üreticisi JAC Grubu, sodyum iyon bataryalı yeni enerjili aracını teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli otomobil üreticisi JAC Grubu, sodyum iyon bataryalı yeni enerjili aracını teslim etti

JAC Grubu, Çin'in sodyum iyon batarya içeren ilk seri üretim yeni enerjili aracının teslimini gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yiwei markası altında çıkarılan araç, 23,2 kilovat-saat kapasiteye sahip batarya paketiyle 230 kilometreye kadar bir sürüş menzili sağlıyor. JAC Grubu, bu yılın ikinci yarısında 300 kilometre menzile sahip sodyum iyon bataryalı bir araç çıkarmayı planlıyor.

Çinli otomobil üreticisi JAC Grubu, sodyum iyon bataryalı yeni enerjili aracını teslim etti
06.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:55
Abone Ol

HEFEİ, 6 Ocak (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi JAC Grubu, Çin'in sodyum iyon batarya içeren ilk seri üretim yeni enerjili aracının teslimini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Şirketin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Yiwei markası altında çıkarılan model, HiNa Batarya Teknolojisi tarafından tedarik edilen sodyum iyon silindir yakıt hücreleriyle donatıldı. Aracın 23,2 kilovat-saat kapasiteye sahip batarya paketi, 230 kilometreye kadar bir sürüş menzili sağlıyor.

JAC Grubu Teknoloji Amiri Liu Shulong, lityum iyon bataryalarla karşılaştırıldığında sodyum iyon bataryaların, bol hammadde rezervi, mükemmel düşük sıcaklık performansı, daha yüksek iletkenlik, daha hızlı şarj performansı, daha yüksek enerji yoğunluğu potansiyeli ve daha güvenli ulaşım gibi avantajları olduğunu söyledi.

JAC Grubu Başmühendis Yardımcısı Xia Shunli, grubun bu yılın ikinci yarısında Yiwei markasıyla 300 kilometre menzile sahip sodyum iyon bataryalı bir araç çıkarmayı planladığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli otomobil üreticisi JAC Grubu, sodyum iyon bataryalı yeni enerjili aracını teslim etti - Son Dakika


09:30
Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
08:46
46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
08:32
Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alma gayreti Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alma gayreti
08:25
Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba
07:22
Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi
05:19
İsrail, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılması için anlaşma talep ediyor İsrail, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılması için anlaşma talep ediyor
01:23
Bolu'da deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Bolu'da deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
00:43
Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı

Son Dakika
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
08:46 46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
08:32 Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alma gayreti
08:25 Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba
07:22 Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi
05:19 İsrail, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılması için anlaşma talep ediyor
01:23 Bolu'da deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
00:43 Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13 Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11 Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 10:21:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli otomobil üreticisi JAC Grubu, sodyum iyon bataryalı yeni enerjili aracını teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement