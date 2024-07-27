Çinli otomobil üreticisi Neta, Tayland'da Neta X'in lansmanını duyurdu - Son Dakika
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Çinli otomobil üreticisi Neta, Tayland'da Neta X'in lansmanını duyurdu

Çinli otomobil üreticisi Neta, Tayland\'da Neta X\'in lansmanını duyurdu

Çinli otomobil üreticisi Neta, Tayland'daki ürün gamını güçlendirmek amacıyla Neta X adlı spor kullanımlı elektrikli aracın lansmanını duyurdu. Neta X, şehir otomobili tarzındaki Neta V-II'nin ardından Tayland'da piyasaya sürülen ikinci model olacak. Aracın iki farklı versiyonu bulunuyor ve yüksek güvenlik performansına sahip bataryasıyla uzun sürüş menzillerine ulaşabiliyor. Neta Auto Tayland Genel Müdürü Shu Gangzhi, Neta'nın Tayland'da halihazırda 17.000'den fazla elektrikli araç teslim ettiğini belirtti ve Neta X'in şirketin Taylandlı sürücülere en son teknolojilere sahip uygun fiyatlı elektrikli araçlar sağlama konusundaki kararlılığını vurgulayacağını söyledi. Tayland, hükümetin yatırım teşvikleriyle 2030 yılına kadar ülkede üretilen araçların yüzde 30'unun elektrikli olmasını hedefliyor.

27.07.2024 12:40
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ÇEKİM TARİHİ: 25 Temmuz 2024

1. Etkinlikten çeşitli görüntüler

Çinli otomobil üreticisi Neta Perşembe günü, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'daki ürün gamını güçlendirmeyi amaçlayan spor kullanımlı araç (SUV) tarzı bir elektrikli araç olan Neta X'in lansmanını duyurdu.

Neta X, Mart ayının başlarında piyasaya sürülen şehir otomobili tarzındaki elektrikli araç Neta V-II'nin ardından bu yıl Tayland'da piyasaya sürülen ikinci model.

İki farklı versiyonu bulunan aracın Neta X Comfort modeli, 739.000 Tayland bahtı (yaklaşık 20.480 ABD doları) fiyatla satışa sunulurken, 51,8 kilovat-saatlik lityum-iyon bataryasıyla maksimum 401 kilometre sürüş menziline ulaşabiliyor. 799.000 Tayland bahtı (yaklaşık 22.140 ABD doları) fiyatla satışa sunulan Neta X Smart modeli ise maksimum 480 kilometre sürüş menzili sunan 62 kilovat-saatlik bataryaya sahip.

IP68 toz geçirmezlik ve su geçirmezlik özellikleriyle yüksek güvenlik performansına da sahip batarya zorlu ortamlarda istikrarlı bir çalışma sağlıyor. Otomobiller müşterilere Ağustos ayı başından itibaren teslim edilecek.

Neta Auto Tayland, faaliyetlerini Tayland pazarına genişletmek ve Taylandlı sürücülerin en son teknolojiyle donatılmış elektrikli araçlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla 2022 yılında kuruldu.

Taylandlı müşterilere ve kilit sektörlere duydukları güven ve destekleri için teşekkür eden Neta Auto Tayland Genel Müdürü Shu Gangzhi, Neta'nın Tayland'da halihazırda 17.000'den fazla elektrikli araç teslim ettiğini söyledi.

Shu, Tayland pazarının Neta'nın büyümesinde çok önemli bir rol oynadığını ve Neta X'in piyasaya sürülmesinin sadece otomobil üreticisinin Tayland'daki iş planını güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda şirketin Taylandlı sürücülere en son teknolojilere sahip uygun fiyatlı elektrikli araçlar sağlama konusundaki kararlılığını da vurgulayacağını sözlerine ekledi.

"Burada hedefimiz sadece Çin ürünlerini getirerek Taylandlı tüketicileri memnun etmek değil. Tayland'da birtakım uyarlanabilir geliştirme ve doğrulama faaliyetleri ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi çalışma da yapacağız".

Tayland, uzun süredir Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin önde gelen bir otomobil üretim üssü konumunda. Ülke, hükümetin yatırım teşvikleriyle 2030 yılına kadar ülkede üretilen tüm araçların yüzde 30'unun elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Tayland, Spor, Enerji, Otomobil, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli otomobil üreticisi Neta, Tayland'da Neta X'in lansmanını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli otomobil üreticisi Neta, Tayland'da Neta X'in lansmanını duyurdu - Son Dakika
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