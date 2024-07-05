Çinli Otomobil Üreticisi SAIC Motor, Avrupa Komisyonu'na Karşı Hukuki İşlem Başlatacak

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SHANGHAİ, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Çinli elektrikli araç üreticilerine yönelik sübvansiyon karşıtı geçici vergi önlemleriyle ilgili olarak yasalar uyarınca haklarını arayacağını ve Avrupa Komisyonu'na resmi olarak bir duruşma düzenleme çağrısı yapacağını duyurdu.

Cuma günü yapılan duyuru, Avrupa Komisyonu'nun Perşembe günü Çinli elektrikli araç üreticilerine yüzde 37,6'ya varan ek gümrük vergileri getirmesinin ardından geldi. Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, hesaplamaların doğruluğuna ilişkin olarak ilgili taraflarca sunulan yorumlara dayanılarak, bazı vergiler 12 Haziran'da ön duyurusu yapılan oranlara kıyasla biraz daha düşürüldü. Açıklamaya göre kesin vergi miktarlarının, AB üyeleri arasında yapılacak bir oylamayla dört ay içinde nihai karara bağlanması gerekiyor.

SAIC Motor ise bu duruma, şirketin kendi meşru hak ve menfaatlerinin yanı sıra küresel müşterilerinin menfaatlerini de etkin şekilde koruyacağını ifade ederek yanıt verdi.

Şirket, Avrupa Komisyonu'nun, sübvansiyon karşıtı soruşturmalarında şirketi batarya ile ilgili kimyasal formülleri sunmaya zorlamak gibi, olağan soruşturma kapsamı dışında kalan ve ticari açıdan hassas bilgilere müdahale ettiğini kaydetti.

Avrupa Komisyonu'nun sübvansiyonları hesaplarken hatalar yaptığını da belirten şirket, AB'de satılan otomobiller için sübvansiyonlar hesaplanırken yerli elektrikli araç alıcılarına sunulan sübvansiyonların da dahil edilmesini örnek gösterdi.

Avrupa Komisyonu'nun soruşturma sürecinde SAIC Motor tarafından sunulan bazı gerçekleri ve argümanları görmezden geldiğine işaret eden şirket, komisyonun ise tam aksine, temel telafi edici düzenlemelere ilişkin 28. madde kapsamında soruşturmayla sözde işbirliği yapmama gerekçesiyle olumsuz varsayımlarda bulunduğunu ifade etti.

Otomobil üreticisi, grubun son on yılda temel teknolojilere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yaklaşık 150 milyar yuan (yaklaşık 21,04 milyar ABD doları) yatırım yaparak 26.000'den fazla aktif patent aldığını ve bu durumun, SAIC Motor'un Avrupa'daki satış canlılığını açıklamaya yardımcı olduğunu vurguladı.

"Elektrikli araçlar için yapay ticaret engelleri oluşturma" uygulamalarına karşı olduğunu belirten şirket, eşit şartların oluşturulmasını talep etti. Otomobil üreticisi, Çin ve AB'nin ancak açık diyalog ve işbirliği yoluyla inovasyonda daha hızlı sinerji elde edebileceğini ve küresel düşük karbon ekonomisine katkıda bulunabileceğini belirtti.

Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmaya ilişkin istişarelerin ilerletilmesinde AB'nin Çin ile birlikte çalışmasını ve samimiyet göstermesini umduklarını belirtmişti. Bakanlık ayrıca, görüşmeler devam ederken akılcı ve faydacı yaklaşım çağrısında bulunmuştu.