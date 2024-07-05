Çinli Otomobil Üreticisi SAIC Motor, Avrupa Komisyonu'na Karşı Hukuki İşlem Başlatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çinli Otomobil Üreticisi SAIC Motor, Avrupa Komisyonu'na Karşı Hukuki İşlem Başlatacak

Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Çinli elektrikli araç üreticilerine yönelik sübvansiyon karşıtı geçici vergi önlemleriyle ilgili olarak yasalar uyarınca haklarını arayacağını ve Avrupa Komisyonu'na resmi olarak bir duruşma düzenleme çağrısı yapacağını duyurdu. Avrupa Komisyonu'nun Çinli elektrikli araç üreticilerine ek gümrük vergileri getirmesinin ardından SAIC Motor, şirketin meşru hak ve menfaatlerini koruyacağını belirtti ve Avrupa Komisyonu'nun sübvansiyon hesaplamalarında hatalar yaptığını iddia etti.

05.07.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Çinli elektrikli araç üreticilerine yönelik sübvansiyon karşıtı geçici vergi önlemleriyle ilgili olarak yasalar uyarınca haklarını arayacağını ve Avrupa Komisyonu'na resmi olarak bir duruşma düzenleme çağrısı yapacağını duyurdu.

Cuma günü yapılan duyuru, Avrupa Komisyonu'nun Perşembe günü Çinli elektrikli araç üreticilerine yüzde 37,6'ya varan ek gümrük vergileri getirmesinin ardından geldi. Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, hesaplamaların doğruluğuna ilişkin olarak ilgili taraflarca sunulan yorumlara dayanılarak, bazı vergiler 12 Haziran'da ön duyurusu yapılan oranlara kıyasla biraz daha düşürüldü. Açıklamaya göre kesin vergi miktarlarının, AB üyeleri arasında yapılacak bir oylamayla dört ay içinde nihai karara bağlanması gerekiyor.

SAIC Motor ise bu duruma, şirketin kendi meşru hak ve menfaatlerinin yanı sıra küresel müşterilerinin menfaatlerini de etkin şekilde koruyacağını ifade ederek yanıt verdi.

Şirket, Avrupa Komisyonu'nun, sübvansiyon karşıtı soruşturmalarında şirketi batarya ile ilgili kimyasal formülleri sunmaya zorlamak gibi, olağan soruşturma kapsamı dışında kalan ve ticari açıdan hassas bilgilere müdahale ettiğini kaydetti.

Avrupa Komisyonu'nun sübvansiyonları hesaplarken hatalar yaptığını da belirten şirket, AB'de satılan otomobiller için sübvansiyonlar hesaplanırken yerli elektrikli araç alıcılarına sunulan sübvansiyonların da dahil edilmesini örnek gösterdi.

Avrupa Komisyonu'nun soruşturma sürecinde SAIC Motor tarafından sunulan bazı gerçekleri ve argümanları görmezden geldiğine işaret eden şirket, komisyonun ise tam aksine, temel telafi edici düzenlemelere ilişkin 28. madde kapsamında soruşturmayla sözde işbirliği yapmama gerekçesiyle olumsuz varsayımlarda bulunduğunu ifade etti.

Otomobil üreticisi, grubun son on yılda temel teknolojilere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yaklaşık 150 milyar yuan (yaklaşık 21,04 milyar ABD doları) yatırım yaparak 26.000'den fazla aktif patent aldığını ve bu durumun, SAIC Motor'un Avrupa'daki satış canlılığını açıklamaya yardımcı olduğunu vurguladı.

"Elektrikli araçlar için yapay ticaret engelleri oluşturma" uygulamalarına karşı olduğunu belirten şirket, eşit şartların oluşturulmasını talep etti. Otomobil üreticisi, Çin ve AB'nin ancak açık diyalog ve işbirliği yoluyla inovasyonda daha hızlı sinerji elde edebileceğini ve küresel düşük karbon ekonomisine katkıda bulunabileceğini belirtti.

Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmaya ilişkin istişarelerin ilerletilmesinde AB'nin Çin ile birlikte çalışmasını ve samimiyet göstermesini umduklarını belirtmişti. Bakanlık ayrıca, görüşmeler devam ederken akılcı ve faydacı yaklaşım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Otomobil Üreticisi SAIC Motor, Avrupa Komisyonu'na Karşı Hukuki İşlem Başlatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
15:37 TFF, CAS’a başvuramıyor Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, CAS'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 17:00:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli Otomobil Üreticisi SAIC Motor, Avrupa Komisyonu'na Karşı Hukuki İşlem Başlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement