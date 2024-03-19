Çinli Piyasa Düzenleyicileri, Evergrande Grubu Başkanını Men Etme Planı Yapıyor

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BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çinli piyasa düzenleyicileri, gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Grubu'nun başkanı Xu Jiayin'i menkul kıymetler piyasasına girmekten ömür boyu men etmeyi planlıyor.

Şirketin önde gelen bağlı emlak kuruluşu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) tarafından verilen idari cezalar ve piyasa yasaklarına ilişkin ön ihtarın kendilerine ulaştığını bildirdi.

Evergrande Emlak Grubu, Shanghai ve Shenzhen borsalarına yaptıkları açıklamada, komisyonun Xu'yu "mali yolsuzluk kararları alma ve düzenleme" ile suçladığını belirtti.

Komisyon, Xu'ya bir uyarı cezası ve 47 milyon yuan (yaklaşık 6,63 milyon ABD doları) tutarında para cezası verecek.

Evergrande Emlak Grubu da 2019 ve 2020 yıllık raporlarında yanlış bilgi vermekten, şirket tahvillerinin ihracında yolsuzluk şüphesinden ve gerekli bilgileri zamanında sunmamaktan ötürü bir uyarı cezası ve 4,18 milyar yuan tutarında para cezası alacak.