İnsansı Robotlar Atletizmde Rekor Kırıyor: Çin'den Hız Rekoru

Yapay zeka ve insansı robotlar, ev işlerinden güvenliğe kadar hayatımızın merkezine yerleşiyor. Çin'de Unitree Robotics'in geliştirdiği H1 insansı robotu, atletizm pistinde 10 metre/saniye hızla sprint yaparak Usain Bolt'un 2009'daki 100 metre dünya rekoru ortalamasına yaklaştı. Robotun uyluk ve baldır uzunluğu 80 santimetre, ağırlığı 62 kilogram olup insan benzeri fiziksel yapıya sahip.

Unitree Robotics CEO'su Wang Xingxing, insansı robotların 2026 ortalarına kadar 100 metreyi 10 saniyenin altında koşarak Bolt'u geçebileceğini açıkladı. Sosyal medyada video büyük ilgi gördü; kullanıcılar gelişmeyi hem heyecan verici hem de endişe verici buldu. Çin'de insansı robot yarışları kızışıyor; Tien Kung Ultra robotu 100 metreyi 21.50 saniyede koşarken, MirrorMe şirketi Bolt adlı robotu tanıttı.

19 Nisan'da Pekin'de ikinci İnsansı Robot Yarı Maratonu düzenlenecek ve 300'den fazla robotun katılımı bekleniyor. Bu gelişmeler, robotların yüksek hız ve çeviklikte insan performansına yaklaştığını gösteriyor, ancak etik ve toplumsal tartışmaları da artırıyor. Uzmanlar, güvenlik ve iş gücü dönüşümü konularında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.