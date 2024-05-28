Çinli Şirketin Eski Genel Müdürü Rüşvet Almaktan İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Çinli Şirketin Eski Genel Müdürü Rüşvet Almaktan İdam Cezasına Çarptırıldı

Çin Huarong Uluslararası Holding Limited Şirketi eski Genel Müdürü Bai Tianhui, büyük miktarda rüşvet almak suçundan idam cezasına çarptırıldı. Bai ayrıca siyasi haklarından ömür boyu mahrum bırakıldı ve tüm kişisel mülklerine el konuldu. Mahkeme, Bai'nin 2014-2018 yıllarında proje satın alma ve kurumsal finansman gibi konularda başkalarına yardım sağlamak için konumundan istifade ettiğini ve toplam 1.108 milyar yuan (yaklaşık 155 milyon ABD doları) tutarında rüşveti yasadışı şekilde kabul ettiğini tespit etti. Rüşvet miktarının oldukça büyük, suçun işlendiği koşulların bilhassa ciddi ve sosyal etkisinin son derece kötü olması nedeniyle ülke ve halkın çıkarları açısından kayda değer kayıplar meydana geldiğine hükmedildi. Mahkeme, Bai'nin başka davaların aydınlatılması için verdiği ipuçlarının hafif bir ceza almasına yetecek nitelikte olmadığına karar verdi.

28.05.2024 18:48
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TİANJİN, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Huarong Uluslararası Holding Limited Şirketi eski Genel Müdürü Bai Tianhui, büyük miktarda rüşvet almak suçundan idam cezasına çarptırıldı.

Tianjin 2 Numaralı Orta Halk Mahkemesi'nin Salı günü verdiği hükme göre, Bai ayrıca siyasi haklarından ömür boyu mahrum bırakıldı ve tüm kişisel mülklerine el konuldu. Bai'nin elde ettiği tüm yasadışı kazançlar geri alınarak devlet hazinesine devredilecek.

Mahkeme, Bai'nin 2014-2018 yıllarında proje satın alma ve kurumsal finansman gibi konularda başkalarına yardım sağlamak için konumundan istifade ettiğini ve toplam 1.108 milyar yuan (yaklaşık 155 milyon ABD doları) tutarında rüşveti yasadışı şekilde kabul ettiğini tespit etti.

Mahkeme, Bai'nin eylemlerinin rüşvet suçu oluşturduğuna hükmetti. Rüşvet miktarının oldukça büyük, suçun işlendiği koşulların bilhassa ciddi ve sosyal etkisinin son derece kötü olması nedeniyle ülke ve halkın çıkarları açısından kayda değer kayıplar meydana geldiğine hükmedildi. Mahkeme, işlediği suçların durumu, niteliği ve koşulları dikkate alındığında, Bai'nin başka davaların aydınlatılması için verdiği ipuçlarının hafif bir ceza almasına yetecek nitelikte olmadığına karar verdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çinli Şirketin Eski Genel Müdürü Rüşvet Almaktan İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Şirketin Eski Genel Müdürü Rüşvet Almaktan İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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