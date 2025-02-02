Çinli Şirketlerden Yapay Zeka Atağı - Son Dakika
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Çinli Şirketlerden Yapay Zeka Atağı

Huawei ve Tencent, DeepSeek'in yapay zeka modellerini bulut sistemlerine sunarak sektörde değişim yaratıyor.

02.02.2025 20:16
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Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve Tencent, düşük maliyet ve sınırlı bilgisayar gücüyle geliştirdiği yapay zeka modeliyle büyük yatırımlar yapan ABD'li şirketlerin hakimiyetindeki sektörde sarsıntıya yol açan DeepSeek'in yapay zeka aracını bulut bilişim sistemlerine sunacaklarını bildirdi.

Huawei'den yapılan açıklamada, SiliconFlow adlı Çinli yapay zeka altyapısı şirketiyle birlikte DeepSeek'in V3 ve R1 modellerini Ascend bulut bilişim servisi üzerinden erişilebilir hale getirildiğini duyurdu.

Tencent de DeepSeek R1 modelini bulut bilişim hizmeti Tencent Cloud'da sunduğunu, "Hyper Application Inventor" uygulamayı kullanan geliştiricilerin yapay zeka aracına buradan ulaşabileceklerini açıkladı.

Çinli şirketlerin açıklamaları, ABD'li teknoloji şirketleri Nvidia, Microsoft ve Amazon'un, bu hafta, üçüncü tarafların kullanımına yönelik sistem ve platformlarında DeepSeek'e yer vereceklerini duyurmasının ardından geldi.

ABD'li şirketler de kendi sitemlerine adapte ediyor

Dünyanın en büyük çip geliştiricisi Nvidia, DeepSeek'in akıl yürütme modeli "R1"i, "Ağ Bilgi Modeli" (NIM) adını verdiği, yapay zeka modellerini bulut, veri merkezi ve çalışma istasyonlarına kurmak için araç ve uygulamalar sağlayan hizmetine entegre edeceğini bildirmişti.

DeepSeek'in rakibi ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın yatırımcılarından Microsoft da bilişim platformu Azure ile web tabanlı kodlama platformu GitHub'da DeepSeek R1'e destek sağlayacağını, müşterilerine Microsoft'un yapay zeka uygulaması Copilot+ yüklü bilgisayarlarda R1 ile yapay zeka uygulamaları geliştirmelerine izin vereceğini duyurmuştu.

E-ticaret devi Amazon da "Amazon Web Hizmetleri" adını verdiği platformda kullanıcıların "DeepSeek R1" ile uygulamalar geliştirmesine olanak sağlayacağını açıklamıştı.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Quant yatırım fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek V3'ü 26 Aralık 2024'te, R1'i ise 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırken, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Tencent, Ekonomi, Finans, Güncel, Huawei, Son Dakika

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