Çinli temsilci, 71 ülke adına BM'de adil insan hakları yönetişimi çağrısı yaptı

Çinli temsilci, 71 ülke adına BM'de adil insan hakları yönetişimi çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Cenevre BM Temsilcisi Jia Guide, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. Oturumu'nda 71 ülke adına ortak bildiri okudu. Guide, Küresel Yönetişim İnisiyatifi rehberliğinde adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir küresel insan hakları yönetişimi sistemi kurulması çağrısı yaptı.
CENEVRE, 1 Ekim 2026 (Xinhua) -- Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve İsviçre'deki diğer Uluslararası Kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Jia Guide, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Milletler Sarayı'nda (Palais des Nations) düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. Oturumu'nda konuşma yaptı, 30 Eylül 2026.
Jia, uluslararası topluma, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin rehberliğinde adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir küresel insan hakları yönetişim sistemi kurulması çağrısında bulundu.
Jia, 71 ülke adına "Uluslararası İnsan Hakları Yönetişiminin İyileştirilmesi" başlıklı ortak bildiriyi okudu. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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