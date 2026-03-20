Çinli Turist Sayısı Japonya\'da Düşüyor

TOKYO, 20 Mart (Xinhua) -- Çin anakarasından Japonya'ya giden turist sayısı 2026 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,1 azaldı.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün çarşamba günü açıkladığı resmi verilere göre, Çin anakarasından Japonya'ya giden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla ocak ayında yüzde 60,7, şubat ayında ise yüzde 45,2 oranında geriledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin kasım ayında Taiwan konusunda provokatif açıklamalarda bulunmasından bu yana ülkeye Çin anakarasından giden turist sayısının giderek düşmesi, Japon ekonomisinin perakende, konaklama ve yemek hizmetleri gibi birçok sektörünü olumsuz etkiledi.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre ocak ayında konaklama ve yemek hizmetleri sektöründeki yeni iş ilanlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 gibi keskin bir düşüş görüldü. Bakanlıktan bir yetkili, bazı sektörlerin, Çinli turist sayısındaki azalma nedeniyle işe alımlarda kesintiye gitmeye başladığını belirtti.