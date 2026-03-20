Çinli Turist Sayısı Japonya\'da Düşüyor

20.03.2026 14:15
Çin'den Japonya'ya giden turist sayısı 2026'nın ilk iki ayında %54,1 azaldı, ekonomik etkiler hissedildi.

TOKYO, 20 Mart (Xinhua) -- Çin anakarasından Japonya'ya giden turist sayısı 2026 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,1 azaldı.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün çarşamba günü açıkladığı resmi verilere göre, Çin anakarasından Japonya'ya giden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla ocak ayında yüzde 60,7, şubat ayında ise yüzde 45,2 oranında geriledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin kasım ayında Taiwan konusunda provokatif açıklamalarda bulunmasından bu yana ülkeye Çin anakarasından giden turist sayısının giderek düşmesi, Japon ekonomisinin perakende, konaklama ve yemek hizmetleri gibi birçok sektörünü olumsuz etkiledi.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre ocak ayında konaklama ve yemek hizmetleri sektöründeki yeni iş ilanlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 gibi keskin bir düşüş görüldü. Bakanlıktan bir yetkili, bazı sektörlerin, Çinli turist sayısındaki azalma nedeniyle işe alımlarda kesintiye gitmeye başladığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş
İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt’te rafineriler durdu İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

14:32
Trump’tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
14:10
Milli Takım’ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
12:18
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 14:46:59. #7.12#
